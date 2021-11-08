Джеймс Ганн сообщил о начале съемок третьих "Стражей Галактики"

Режиссер Джеймс Ганн сообщил, что сегодня начались съемки третьей части супергеройского фильма "Стражи Галактики". На его странице в Twitter появилась фотография со съемочной площадки.

It’s been a strange & long & at times challenging journey to get here, but the obstacles along the way have only made this moment more blissful. Back on set with my Guardians family for the first day of shooting #gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz — James Gunn (@JamesGunn) November 8, 2021

- Это было странное, долгое и временами сложное путешествие, чтобы оказаться здесь, но препятствия на пути только сделали этот момент более счастливым. Снова на съемочной площадке с семьей "Стражей" в первый день съемок, - такой подписью Ганн сопроводил снимок.

На фото, помимо самого режиссера, присутствует вся знаменитая команда - исполнитель роли Звездного Лорда Криса Прэтт, Дэйв Батиста (Дракс), Зои Салдана (Гамора), Карен Гиллан (Небула), Шон Ганн (Краглин), Пом Клементьефф (Мантис). Также на площадке появился недавно присоединившийся к проекту Уилл Поултер, а также нигерйский актер Чуквуди Ивудзи (кого он играет, не уточняется).

Первый фильм "Стражи Галактики" вышел в 2014 году, вторая часть - в 2017 году. Третья часть уже находилась в работе, однако в 2018 году режиссер Джеймс Ганн из-за неуместных высказываний был уволен студией Disney, которая снимает фильмы Marvel. В 2019 после бурного возмущения поклонников его вернули во франшизу, и работа над третьими "Стражами" возобновилась. Однако во время перерыва Ганн начал работать с DC, для которых он снял вторую часть "Отряда самоубийц".

Третья часть "Стражей Галактики" должна выйти в прокат 4 мая 2023 года.