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Джеймс Ганн сообщил о начале съемок третьих "Стражей Галактики"

Новости
    08.11.2021, 21:22
Текст:   Ася Кушнарева

Режиссер Джеймс Ганн сообщил, что сегодня начались съемки третьей части супергеройского фильма "Стражи Галактики". На его странице в Twitter появилась фотография со съемочной площадки.

Фото: kinopoisk.ru
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- Это было странное, долгое и временами сложное путешествие, чтобы оказаться здесь, но препятствия на пути только сделали этот момент более счастливым. Снова на съемочной площадке с семьей "Стражей" в первый день съемок, - такой подписью Ганн сопроводил снимок.

На фото, помимо самого режиссера, присутствует вся знаменитая команда - исполнитель роли Звездного Лорда Криса Прэтт, Дэйв Батиста (Дракс), Зои Салдана (Гамора), Карен Гиллан (Небула), Шон Ганн (Краглин), Пом Клементьефф (Мантис). Также на площадке появился недавно присоединившийся к проекту Уилл Поултер, а также нигерйский актер Чуквуди Ивудзи (кого он играет, не уточняется).

Первый фильм "Стражи Галактики" вышел в 2014 году, вторая часть - в 2017 году. Третья часть уже находилась в работе, однако в 2018 году режиссер Джеймс Ганн из-за неуместных высказываний был уволен студией Disney, которая снимает фильмы Marvel. В 2019 после бурного возмущения поклонников его вернули во франшизу, и работа над третьими "Стражами" возобновилась. Однако во время перерыва Ганн начал работать с DC, для которых он снял вторую часть "Отряда самоубийц".

Третья часть "Стражей Галактики" должна выйти в прокат 4 мая 2023 года.

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