Более 160 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах московского авиаузла произошли изменения в расписании 161 рейса на ближайшие сутки, следует из данных онлайн-табло.

В Шереметьево отменен 61 рейс, еще 7 задержаны. В Домодедово отменены 16 рейсов, 8 - задержаны. Во Внуково отменены 58 рейсов, 11 - задержаны, следует из данных "Яндекс. Расписания". Накануне число отмен и задержек в трех аэропортах превышало 200.

Основной причиной изменений в расписании стала вынужденная приостановка работы более десятка аэропортов на юге России на фоне обострения ситуации на Украине. Ограничения коснулись авиасообщения с Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Анапы, Геленджика, а также Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

В Росавиации сообщали, что все желающие покинуть регионы на юге страны смогут воспользоваться вывозными рейсами "Аэрофлота" из Сочи, железной дорогой или автобусами, на местах для этого организована помощь.