Собянин заявил о разблокировке социальных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге.

Он рассказал, что в Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям - на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.

Это позволяет городу снять ряд ограничений. В частности, сегодня мэр подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 г. отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.