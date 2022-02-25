Указ мэра Москвы от 25 февраля 2022 года № 11-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ, от 27 января 2021 г. № 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. № 7-УМ, от 5 марта 2021 г. № 13-УМ, от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, от 16 июня 2021 г. № 32-УМ, от 18 июня 2021 г. № 33-УМ, от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, от 24 июня 2021 г. № 37-УМ, от 25 июня 2021 г. № 38-УМ, от 8 июля 2021 г. № 40-УМ, от 16 июля 2021 г. № 42-УМ, от 30 июля 2021 г. № 45-УМ, от 13 августа 2021 г. № 51-УМ, от 19 октября 2021 г. № 61-УМ, от 21 октября 2021г. № 62-УМ, от 14 декабря 2021 г. № 74-УМ, от 18 января 2022 г. № 2-УМ, от 27 января 2022 г. № 6-УМ):

1.1. Пункты 38 и 39 указа признать утратившими силу.

1.2. В абзаце первом пункта 41 указа слова "до улучшения эпидемиологической ситуации" заменить словами "до 27 февраля 2022 г. (включительно)".

1.3. Указ дополнить пунктами 45 и 46 в следующей редакции:

"45. Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 28 февраля 2022 г.:

45.1. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего пункта);

- работников из числа граждан старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

45.2. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах.

46. Установить, что с 28 февраля 2022 г. для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, возобновляется возможность использования для бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом Мэра Москвы.".

1.4. Пункты 45 и 46 указа считать пунктами 47 и 48 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







