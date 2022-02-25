Суд арестовал бывшего начальника управления ГИБДД по Приморью

Экс-глава управления ГИБДД по Приморскому краю Олег Зубакин арестован на два месяца решением Фрунзенского суда Владивостока, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

Зубакин обвиняется в шести эпизодах взяточничества. Следствие считает, что с апреля 2016-го по сентябрь 2021 года он в составе организованной группы получал от граждан через посредников взятки за содействие в сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав. Размер взяток варьировался от 50 до 120 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по результатам оперативно-разыскных мероприятий УФСБ, расследуется по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой".