В Амурской области пересчитали тигров

Специалисты насчитали на территории Амурской области шесть тигров - три самца и столько же самок. Причем, первые обитают на севере региона, а вторые - на юге.

Сначала искать тигриные следы планировали только в Архаринском, Бурейском и Ромненском районах. Но затем поиски распространили также на Селемджинский, Зейский, Шимановский и Магдагачинский. Переписью полосатых хищников занимались несколько десятков человек.

"Мы тщательно следим за поведением доверенных нам полосатых. Можем констатировать, что у них все хорошо. Елена поселилась в глубине Хинганского заповедника, где недоступна для человека, вокруг достаточно пищи. Аналогично затаилась и Санда. Что касается Амбы, которая несколько раз попадалась на глаза жителям Архаринского района, то за нее мы тоже спокойны и советуем амурчанам не переживать", - отметил начальник Амурохотуправления Алексей Абросимов.

Последний учет тигров проводился в Приамурье в 2015 году. Тогда в регионе насчитали только двух хищников - самца и самку. По данным Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, в 2004-2005 годах в России обитали 423-502 особи этого редкого животного, а в 2014-2015 годах - уже до 540.