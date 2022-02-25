В Якутске завели дело после отравления детей хлором в сауне

Возбуждено уголовное дело по факту отравления четверых детей 7-12 лет парами хлора в Якутске, сообщили в пресс-службе республиканского управления следкома. Инцидент произошел 23 февраля в одной из саун, где семья отмечала день рождения одного из детей.

По данным следствия, после пребывания в бассейне один ребенок почувствовал недомогание. По возвращении домой еще трое пожаловались на кашель, слезливость, тошноту и боли в животе. Медики диагностировали у всех четверых ингаляционное отравление парами хлора средней и легкой степени тяжести. Двое ребят до сих пор остаются в больнице.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Для установления степени концентрации хлора специалисты Роспотребнадзора провели исследования проб воздуха и воды. Расследование уголовного дела продолжается.