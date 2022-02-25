В Приамурье семерых организаторов наркотрафика осудили на 44 года

Благовещенский городской суд вынес приговор семерым участникам группы, которая организовала канал поставки наркотиков из Приамурья в Хабаровский край. Об этом сообщает пресс-служба УСФБ по Амурской области.

Пятеро жителей Хабаровского края приехали в Приамурье, чтобы заготавливать и перерабатывать наркотики. Им стали помогать двое амурчан. В сентябре 2020 года группу задержали сотрудники ФСБ. В ходе обыска съемной квартиры, гаража, дачного участка и автомобилей, которыми пользовались злоумышленники, правоохранители изъяли 5,5 килограмма гашишного масла, более центнера марихуаны, свыше ста литров жидкости продуктов ее переработки. Общая стоимость изъятого оценивается в более чем 23 миллиона рублей.

Каждому из участников преступной группы суд назначил от шести до восьми лет колонии строго режима - совокупно 44 с половиной года. Приговор уже вступил в законную силу.