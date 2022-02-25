Алтайским фермерам компенсируют затраты на тестирование молока

Компенсация затрат на ежедневное тестирование молочного сырья может стать одной из новых мер господдержки личных подсобных хозяйств и фермеров Алтайского края. Задача в том, чтобы дополнительные расходы не сказались на финансовой устойчивости малых форм хозяйствования.

Хотя на перерабатывающих предприятиях и так проверяют качество сырья, теперь там оборудуют посты ветеринарной службы. Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Кроме того, в регионе пытаются организовать соблюдение вводимых с 1 марта этого года новых требований госветконтроля так, чтобы владельцам ЛПХ вообще не пришлось сдавать никаких проб, а этим занимались бы крупные скупщики молока. "Экспертизу содержимого каждого бидона или ведра никто проводить не будет, только больших партий от полутора-трех тонн", - заверили корреспондента "РГ" в профильном комитете краевого Законодательного собрания.

- Мы будем просить правительство Алтайского края выделить дополнительные бюджетные средства для компенсации затрат на проведение ветсанэкспертизы либо направить на эти цели часть средств, уже предусмотренных на поддержку АПК, - пояснил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии регионального парламента Сергей Серов. - По предварительным расчетам, на это понадобится около шестнадцати миллионов рублей в год. Стоимость ежедневной экспертизы в крае еще не утверждена, она была примерно на уровне 106 рублей. На партию в полторы-три тонны затраты на литр - копейки. Но мы опасаемся, что перекупщики, ссылаясь на новые ветиздержки, снизят закупочные цены. Сейчас они в регионе приемлемые - до 27 рублей за литр молока с частных подворий и 38 рублей - в коллективных хозяйствах. Если краевые власти будут напрямую из бюджета компенсировать ветслужбе стоимость проведения экспертизы, это сможет защитить ЛПХ и небольшие фермерские хозяйства от искусственного занижения цен на рынке.

Напомним, что, согласно постановлению минсельхоза РФ N421 от 28.06.2021, с 1 марта этого года в России начинают действовать новые ветеринарно-санитарные правила экспертизы сырого молока. Теперь проверять качество сырья будут не только на заводах-переработчиках, но и у сельхозпроизводителей, отправляющих его на продажу. В Алтайском крае, где большую часть молока дают частные подворья и небольшие фермерские хозяйства, опасаются, что это может больно ударить по сельскому малому бизнесу.

А в сельской местности проживает более сорока процентов населения региона, и для многих реализация аграрной продукции - основной источник доходов. Поэтому депутаты краевого заксобрания намерены обратиться в минсельхоз РФ с просьбой пересмотреть вводимые правила с учетом интересов МСП.

Саму же идею введения дополнительной экспертизы молочного сырья алтайские парламентарии поддерживают. По мнению депутатов, это позволит повысить качество продукции, исключить содержание в ней пальмового масла и сухого молока. В управлении ветеринарии Алтайского края также основной причиной введения новых правил экспертизы назвали заботу о качестве. По словам начальника ведомства Владимира Самодурова, надзорные органы выявили нарушения, связанные с техническим состоянием молоковозов. "Никакого дубляжа здесь нет, на каждом этапе свои проверки качества", - подчеркнул он.

А вот в ассоциации "Народный фермер", созданной при ОНФ, полагают, что организовать дублирующий контроль качества молока в каждом небольшом хозяйстве будет непросто.

- К нам из регионов поступает информация о том, что затраты на выполнение новых требований могут достигать 160 тысяч рублей в месяц, так как фермерам придется проводить все анализы за свой счет, - отметил на совместной с минсельхозом РФ онлайн-конференции глава ассоциации Олег Сирота. - Срок экспертизы не должен превышать трех часов - во многих хозяйствах это просто невозможно, потому что они находятся далеко от ближайшего пункта ветслужбы. Как довезти пробы и получить результат за три часа?

После обращения "Народного фермера" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут признала: при введении нового порядка ветсанэкспертизы не были учтены интересы малого бизнеса. "Мы поду-маем, как упростить процедуру для фермеров и малых предпринимателей", - пообещала она.

В Алтайском крае уже придумали, как решить технические трудности с ежедневным забором проб. Глава аграрного комитета заксобрания Сергей Серов пояснил, что анализы будут брать не в ЛПХ и малых хозяйствах, а с больших партий, поступающих на молокозаводы. На 63 перерабатывающих предприятиях уже оборудуют посты ветслужбы или наделяют такими полномочиями лаборантов молзаводов, которые и так каждый день берут соответствующие пробы. Плюс в 417 крупных молочных хозяйствах организуют посты для проведения экспертизы.

Так, в Косихинском районе у крупного фермера Виктора Траутвейна работает своя лаборатория и есть ветврач, который каждый день проводит экспертизу молока, отправляемого на переработку или продажу.

- Ветслужба готова к введению новых правил, с объемами экспертиз мы справимся, потому что готовились заблаговременно, докупили недостающее оборудование, реактивы, - заверил начальник управления ветеринарии края Владимир Самодуров. - Сейчас мы отрабатываем механизм, чтобы укладываться в отведенные сроки - не более трех часов на экспертизу. Дополнительный набор сотрудников пока не ведем. Вот начнем работать по новым правилам, тогда и посмотрим, сколько специалистов нам придется задействовать.

Однако в Алтайском союзе предпринимателей отмечают, что очередные ветеринарные нововведения ускорят процессы монополизации рынка и уход с него мелких производителей, что, в свою очередь, может обострить проблему дефицита сырья и спровоцировать новый скачок цен на молочную продукцию, которая и так стремительно дорожает.

Если сравнивать средние цены, которые публикует Алтайкрайстат, то за последние три месяца почти вся "молочка" подорожала на 5-25 процентов, а за год - на 12-33 процента. За исключением творога, который немного подешевел.

Кстати

По мнению руководителя Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, чрезмерное госрегулирование - один из негативных факторов, который мешает отрасли стабильно развиваться.

- На фоне высокой инфляции, растущих цен и падения спроса на молочную продукцию на внутреннем рынке за последний год мы увидели резкое снижение и без того невысокой доходности в отрасли, замедление темпов роста производства, - отметил эксперт. - При этом новые регуляторные инициативы создают дополнительные риски как для сырьевого, так и для перерабатывающего секторов молочной индустрии.