Смольный предложил новый способ реновации хрущевок в Петербурге

Смольный разработал новый законопроект о реновации хрущевок. Он подразумевает, что инициировать этот процесс будут сами жильцы.

Как следует из текста документа, в Петербурге предлагается формировать зоны комплексного развития территорий, там будут сносить хрущевки. Чтобы дом попал в их число, жильцам нужно провести общее собрание собственников. Сроки короткие - Смольный объявит дату голосования за зоны КРТ и у жильцов будет два месяца на то, чтобы провести собрание, проголосовать и подать заявку. Если гражданин живет в квартире, которая принадлежит городу, то он также имеет право принять участие в голосовании.

Квартиры гражданам предлагается предоставлять из расчета 18 квадратных метров жилой площади на человека. Но эта норма касается лишь тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, а для этого нужно выполнить целый ряд условий. Если просто прописать к себе несколько человек, то на учет семью как нуждающуюся могут и не поставить.

Если нуждаемости нет, и, например, в двухкомнатной хрущевке живет один человек, то ему дадут новое жилье по такому же метражу, как у него был. Про локации, где будут располагаться новые дома, ни в тексте законопроекта, ни в пояснительной записке, ясности нет.

Для Петербурга - это вторая попытка реновации хрущевок. Предыдущий проект за более чем десять лет реализации оказался выполнен всего на несколько процентов. Причин несколько, в ряде домов жильцы не хотели съезжать до последнего, также не было участков, где можно начать стройку. Проблемы с местом были очень серьезные, ведь в Петербурге, в отличие от московского сценария реновации переселение было возможно только в тот же квартал, где находится сносимый дом. Учитывая, что застройка в спальных кварталах города довольно плотная, то найти участок для нового строительства было затруднительно.

Новый законопроект о реновации сейчас проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Затем его предстоит рассмотреть депутатам городского парламента.