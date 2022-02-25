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25.02.2022 08:57
Рубрика: Общество

В Новгородской области отменили QR-коды в общественных местах

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области существенно ослаблены коронавирусные ограничения. Теперь при посещении общественных мест не надо предъявлять QR-код, подтверждающий факт болезни или вакцинации или "чистый" ПЦР-тест, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, с октября прошлого года в регионе без антиковидных документов нельзя было попасть в фитнес-клубы, бассейны, театры, музеи, сходить на выставку, в кино или на концерт. Требовали справки или коды также при посещении кафе или заселении в гостиницу.

Теперь документы требовать не будут. Кроме того, в торговых центрах региона вновь открываются фудкорты, детские игровые комнаты и развлекательные центры. К слову, раньше в ТЦ дети не могли находиться без сопровождения взрослых, теперь это требование тоже отменено. Кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи, самоизоляция для граждан старше 60 лет теперь не обязательная, а добровольная.

Тем не менее, некоторые ограничения все же сохраняются. Так, на массовых мероприятиях, например, совещаниях или конференциях, где заявлено более сотни участников, антиковидные документы по-прежнему обязательны. Нужны QR-коды и на свадьбе, если запланировано более 20 гостей. Спросят антиковидные документы и при проведении экскурсий, в помещении справки потребуются если участвует более 20 человек, на улице - более 50.

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