Из Севастополя не смогли уехать 1500 туристов из-за отмены авиарейсов

Из-за временного прекращения авиасообщения из Севастополя не смогли уехать около 1500 туристов. Они остались в отелях. Об этом сегодня рассказала начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

По ее словам, большинство туристов покидает город на автобусах, а некоторые купили билеты на поезда. Туристов консультируют о маршрутах, которыми они могут добраться домой. Самые востребованные направления - Москва и Сибирь.

На маршрутах до Краснодара и Москвы введи дополнительные автобусы, вдвое увеличив количество мест. Также решено добавить вагоны в поездах "Таврия", которые будут отправляться по маршрутам Севастополь - Москва, Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. На ближайшие дни назначены и дополнительные поезда.

На этом фоне гостиницы Севастополя объявили о заморозке и снижении цен на проживание. По словам Ларисы Остапенко, все отели, состоящие в туристическом реестре города, подтвердили, что стоимость проживания для людей, вынужденно оставшихся в Севастополе, не будет повышаться, а некоторые снизили цены до 50 процентов. Отельеры также пообещали не применять к туристам штрафные санкции в связи с отменой бронирования.

- В городе все спокойно, но из-за того, что закрыли воздушное пространство, люди не могут выехать из отеля, - сообщил "РГ" управляющий гостиничным комплексом "Хрустальный" Сергей Арбузов. - Гости из пяти номеров остались до 2 марта. Мы для них снизили стоимость проживания на 50 процентов. А для новых бронирований на март сделали 20-процентную скидку.

По его словам, туристы стали отменять бронирования на ближайшие одну-две недели. Им возвращают деньги в полном объеме. Также отель возвращает стоимость оставшихся дней гостям, которые хотят уехать раньше.

Снизили цены для вынужденно задержавшихся и отели Республики Крым. По данным Минкурортов РК, санатории "Мисхор", "Ай-Петри" и "Дюльбер", бутик-отель "Дача Рахманинов 5*" отменили штрафы за аннуляцию бронирования и переносят бронирования на весну с сохранением стоимости за номер. Гостям, которые не могут уехать из Крыма, предложены специальные условия на продление проживания в санаториях с 50-процентной скидкой, организованы бесплатные трансферы в Краснодар.