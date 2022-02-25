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25.02.2022 11:25
Рубрика: Общество

МЧС: В ближайшие выходные работу по приему беженцев планируется завершить

Текст: Тимофей Борисов
Российские регионы планируют принять еще 764 человек из Луганской народной республики.
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости Фото: Сергей Батурин / РИА Новости
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Это небольшая цифра по сравнению с тем потоком, который был все прошедшие дни. И, как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна, работу по приему беженцев планируется полностью завершить уже в эти выходные.

Жители регионов готовы помочь беженцам с жильем и работой

По данным МЧС в настоящее время на территории 15 субъектов РФ в 232 пунктах временного размещения располагаются около 17,5 тысяч человек.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

"В готовности к приему граждан подготовлены 678 ПВР на территории 49 субъектов РФ общей вместимостью более 60 тысяч человек. Сегодня в Ростовскую область ожидается прибытие еще 764 человек из Луганской народной республики. В движении находится 2 железнодорожных состава, следующих в Орловскую и Тульскую области. Спланированы еще 2 поезда для возможной доставки людей в Калужскую и Новгородскую области", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

По данным спасателей, на телефон "горячей линии" за все дни кризиса с беженцами поступило более 1300 обращений.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Всего задействована группировка в составе более 8,2 тысяч специалистов и 2640 единиц техники.

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