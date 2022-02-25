Аксенов: Националисты перед отступлением подорвали объекты Северо-Крымского канала

Отступавшие с юга Херсонской области украинские националисты подорвали несколько гидротехнических объектов Северо-Крымского канала. Это заслонки и технический мост через канал, заявил глава РК Сергей Аксенов, осмотревший инфраструктуру сооружения на севере полуострова и на приграничной территории Украины.

- Вчера-националистами были подорваны заслонки на территории Херсонской области, - уточнил Аксенов. - И без их восстановления невозможно подать воду по Северо-Крымскому, не причинив ущерб жителям Херсонской области.

Как заверил Аксенов, до понедельника специалисты подготовят детальный план восстановления нарушенной инфраструктуры канала. Силами Минобороны предстоит демонтировать в русле искусственную рукотворную дамбу, которую националисты соорудили для блокирования подачи воды. Также надо расчистить заросший лесом 4-километровый участок канала на территории Украины. Все эти работы могут занять около двух недель.

400-километровый Северо-Крымский канал построен в 1963 году. При СССР Крым получал по нему три миллиарда кубов воды ежегодно, а в последние годы объем сократился до 1,1 миллиарда, но этого хватало для сельского хозяйства полуострова. В апреле 2014 года после событий Крымской весны Украина заблокировала сооружение.