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25.02.2022 12:41
Рубрика: Власть

Ремонт Северо-Крымского канала в Херсонской области займет две недели

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Глава Республики Крым по итогам своей рабочей поездки на границу с Украиной и в соседнюю Херсонскую область оценил состояние инфраструктуры Северо-Крымского канала для возобновления подачи воды на полуостров.
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

- Осмотрел русло от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым, - сообщил Аксенов в соцсетях. - Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом, и ее расчистка займет около двух недель. Сооруженную националистами преграду ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.

Такж

Аксенов описал алгоритм подачи воды в Северо-Крымский канал
е, по мнению Аксенова, при запуске воды необходимо позаботиться и о жителях Херсонской области. Дело в том, что националисты подорвали заслонки, предупреждавшие подтопление прилегающих к каналу территорий Украины. И для их восстановления необходимо продумать технические решения. Как заверил Аксенов, уже к понедельнику специалисты составят план, который ляжет на стол президенту.

- Главное - есть понимание, что Крым будет с водой, и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области. Проблем с бытовым водоснабжением у нас нет, крымчане долго терпели последствия водной блокады, так что две недели нам погоду не сделают.

В свою очередь, зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству Альберт Кангиев заявил, что на протяжении восьми лет с момента перекрытия Украиной СКК специалисты регулярно обслуживали гидросооружения канала.

- На территории Крыма каких-то значительных работ я не предвижу, - сказал Кангиев. - Все насосно-хозяйственное оборудование прокручивается в определенный период. На самом канале проводятся покосы растительности и другие работы.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Напомним, накануне силами Минобороны Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, разблокирован. Дамба Каховского водохранилища, откуда вода поступала в Крым, под контролем российских военных.

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