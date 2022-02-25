Ремонт Северо-Крымского канала в Херсонской области займет две недели

- Осмотрел русло от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым, - сообщил Аксенов в соцсетях. - Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом, и ее расчистка займет около двух недель. Сооруженную националистами преграду ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины.
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- Главное - есть понимание, что Крым будет с водой, и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области. Проблем с бытовым водоснабжением у нас нет, крымчане долго терпели последствия водной блокады, так что две недели нам погоду не сделают.
В свою очередь, зампредседателя Госкомитета по водному хозяйству Альберт Кангиев заявил, что на протяжении восьми лет с момента перекрытия Украиной СКК специалисты регулярно обслуживали гидросооружения канала.
- На территории Крыма каких-то значительных работ я не предвижу, - сказал Кангиев. - Все насосно-хозяйственное оборудование прокручивается в определенный период. На самом канале проводятся покосы растительности и другие работы.
Напомним, накануне силами Минобороны Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной в 2014 году, разблокирован. Дамба Каховского водохранилища, откуда вода поступала в Крым, под контролем российских военных.