СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области

Следственный комитет РФ зафиксировал не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области. Об этом доложили главе СК РФ Александру Бастрыкину на совещании, проведенном в ходе рабочей поездке в Ростовскую область.

Было отмечено, что в результате обстрелов в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК РФ, возбудил уголовные дела.

Также Бастрыкину доложили о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел. В частности, было рассказано об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов. Сейчас судебные эксперты проводят взрывотехнические судебные экспертизы. Уже установлено, что выстрелы производились с участка, подконтрольного Украине.