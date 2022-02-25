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Рубрика: Происшествия

СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области

Текст: Александр Степанов

Следственный комитет РФ зафиксировал не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области. Об этом доложили главе СК РФ Александру Бастрыкину на совещании, проведенном в ходе рабочей поездке в Ростовскую область.

Было отмечено, что в результате обстрелов в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК РФ, возбудил уголовные дела.

Также Бастрыкину доложили о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел. В частности, было рассказано об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов. Сейчас судебные эксперты проводят взрывотехнические судебные экспертизы. Уже установлено, что выстрелы производились с участка, подконтрольного Украине.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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