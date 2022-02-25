В Крыму из-за писем о минировании отменили занятия во всех школах

В Крыму после веерной рассылки сообщений о минированиях, поступивших в школы сразу нескольких муниципалитетов, решено отменить занятия в пятницу в учебных заведениях всего полуострова. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования РК.

Утром сообщения о минировании начали поступать в школы Симферополя - всего они пришли на электронную почту более 20 учебных заведений. Позже такие же тревожные письма пришли в школы Армянска, Алушты, Феодосии, Бахчисарая и других городов.

В проверенных силовиками учебных заведениях никаких взрывных устройств не обнаружено. Ранее в январе-феврале 2022 года неизвестные злоумышленники "заминировали" сначала все школы Крыма, а потом здания городских и районных администраций. СК возбудил уголовное дело по этому факту.