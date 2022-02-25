В школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании

По учебным заведениям крымской столицы вновь прокаталась волна сообщений о минировании.

Рано утром в пятницу сообщения пришли на электронные адреса школ № 3, 9 и 14 Симферополя, но очень быстро эта волна распространилась на 29 учебных заведений.

Правоохранительные органы оперативно приступили к проверке зданий школ, а детей отпустили домой. В то же время детские сады Симферополя работают в обычном режиме.

- Мы сейчас отслеживаем сообщения, поступающие в школы и сразу действуем по алгоритму: выводим детей, сообщаем родителям, старшеклассников отпускаем домой своим ходом, - пояснила заместитель главы администрации Симферополя Татьяна Сухина. - Сегодня в тех школах, в которые поступили сообщения, занятий не будет.

Накануне сообщения о минировании поступили сразу в 13 судов Крыма - но все они не подтвердились.