В Крыму снова отменят QR-коды и самоизоляцию

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации с 28 февраля в Крыму планируется отменить QR-коды для посещения торговых центров. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, с этого же дня отменят режим самоизоляции для граждан 60 и более лет, пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации насчет организации удаленной работы.

- С 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров, - заверил Аксенов и добавил, что поручил внести соответствующие изменения в своей указ о режиме повышенной готовности от 17 марта 2020 года.

Напомним, в конце прошлого года руководитель региона временно отменил требование об обязательном предъявлении кодов о вакцинации при посещении крупных ТЦ, салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, библиотек, музеев и цирков. Однако действие ограничительных мер возобновил досрочно 17 января.

Кроме того, в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев ослабил в регионе антиковидные ограничения. Так, теперь участвовать в неотложных собраниях, конференциях, заседаниях комиссий разрешено максимум 50 лицам с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности. Это касается органов государственной власти, местного самоуправления и госучреждений.

Согласно данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за минувшие сутки в республике зарегистрировали 872 случая новой коронавирусной инфекции и госпитализировали 115 пациентов. Семь больных COVID-19 человек скончались. За этот же период в Севастополе зафиксировали 438 новых случаев заболевания, госпитализировали 58 человек. Семь инфицированных коронавирусом человек в возрасте от 72 до 88 лет умерли.