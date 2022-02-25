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25.02.2022 17:03
Рубрика: Культура

Римаса Туминаса увольняют из Вильнюсского театра, но он остается в Вахтанговском

Текст: Инга Бугулова
Римас Туминас ушел с поста художественного руководителя Вильнюсского малого театра - созданное им самим детище пришлось покинуть по просьбе "сверху", а конкретно - министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Ряд СМИ, правда, не разобравшись, сообщили, что именитый режиссер уволился из Театра им. Вахтангова. Возможно, кому-то хотелось бы, чтобы Туминас сделал именно такой выбор - но на деле все иначе. В Вахтанговском призывают не верить громким фейкам.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

24 февраля в Facebook Симонаса Кайриса появилось такое сообщение: "Директору Вильнюсского малого театра сообщили, что завтра я жду четкого увольнения художественного руководителя Римаса Туминаса или свое заявление об уходе пусть кладет мне на стол сам директор".

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Создатель Вильнюсского малого театра и художественный руководитель Театра им. Вахтангова на такой резкий выпад ответил весьма спокойно и сдержанно - позицию Литвы он понимает, не обижается, а заявление им было подано еще в первых числах февраля. Тем самым дал понять - мешать культуру с политикой он по-прежнему не собирается.

О каких-либо изменениях в московском театре речи вообще не идет. Ситуацию "Российской газете" прояснил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок:

- Министр культуры Литвы потребовал от директора Вильнюсского театра уволить Римаса Туминаса лишь за то, что он работает в России. Римас Владимирович прокомментировал эту ситуацию, сказав, что все понимает - если министр Литвы так считает, пусть так и будет. Недобросовестные СМИ, не потрудившись проверить информацию, почему-то решили, что он уходит из Вахтанговского и стали об этом кричать - это не так. Римас Туминас как был художественным руководителем Театра им. Вахтангова, так и остается. Не верьте фейкам.

Он также напомнил о том, что совсем недавно в устав Театра им. Вахтангова были внесены изменения - у Римаса Туминаса сохраняется договор с учреждением, но теперь он освобождается от ряда административных задач и может сосредоточиться на творчестве. Это была его личная просьба.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Римас Туминас: Хотелось, чтобы восторжествовал светлый дух человека

В Министерстве культуры, напомним, заверили, что на дальнейшую работу коллектива эти изменения не повлияют: "Театр им. Евгения Вахтангова - одно из тех учреждений, где сложился крепкий тандем директора и художественного руководителя. Римас Туминас был и остается на своей должности".

Римас Туминас основал Малый драматический театр Вильнюса в 1990 году. До последнего времени он был его художественным руководителем. В Вахтанговском театре на этой должности он с 2007 года. Сейчас там с аншлагами идет его недавняя громкая премьера "Война и мир" по эпопее Толстого, а в Венеции режиссер только-только поставил "Привидения" Ибсена. В этом году мастеру исполнилось 70 лет, на днях указом президента он был награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Культура Театр Драматический театр

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