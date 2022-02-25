Rolls-Royce приостановит закупку российского титана

Британский концерн Rolls-Royce откажется от закупок титана в России. Металл используется, в том числе, для производства лопастей реактивных двигателей.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на директора компании Уоррена Иста. Он пояснил, что концерн диверсифицировал источники и параллельно накапливал титан, поставленный российским поставщиков. Поэтому какое-то время Rolls-Royce не намерен закупать его в России.

Также производитель опубликовал свою финансовую отчетность за прошлый год. По информации The Guardian, в 2021 году прибыль достигла 124 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, в 2020 году Rolls-Royce показал убыток в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов. Частично показатели удалось отыграть за счет реструктуризации компании и сокращения 9000 рабочих мест. После того, как Уоррен Ист заявил о грядущем уходе в отставку, акции компании упали сразу на 18 процентов.