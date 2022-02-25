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Рубрика: В мире

Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота"

Текст: Анастасия Селиванова
Между Россией и Великобританией действует межправительственное соглашение о воздушном авиасообщении, и введение односторонних ограничений оставляет за российской стороной право на ответные меры.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Об этом сообщили в Росавиации после получения уведомления от Великобритании об ограничении на выполнение полетов российских авиакомпаний. "В этой связи рейс авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 25 февраля 2022 года, отменен", - говорится в сообщении Росавиации. По данным регулятора, на тот же день британские авиакомпании запланировали 70 транзитных рейсов через воздушное пространство России и два рейса по маршруту Москва - Лондон.

Фото: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP
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Межправительственным соглашением о воздушном сообщении между Россией и Великобританией установлено, что "ведомства гражданской авиации договаривающихся сторон будут сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, и будут консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий". Также соглашением предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов.

"В этой связи Авиационным властям Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний", - заключили в Росавиации.

Накануне стало известно, что Великобритания запретила российской авиакомпании "Аэрофлот" осуществлять рейсы в страну на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Действие разрешения на иностранную авиаперевозку, выданную ранее "Аэрофлоту", приостановили с 25 февраля на неопределенный срок.

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