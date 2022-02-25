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25.02.2022 11:40
Рубрика: В мире

Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С сегодняшнего дня над территорией России запрещено летать британским самолетам. Об этом сообщила Росавиация в качестве ответной меры на введенные ранее Великобританией ограничения на рейсы "Аэрофлота".

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении Росавиации.

В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданских самолетов

Днем ранее Великобритания объявила, что запрещает полеты "Аэрофлота" в страну в качестве санкционной меры на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Разрешение на иностранную авиаперевозку для российской компании было приостановлено 25 февраля на неопределенный срок. Это стало нарушением межправсоглашения между Россией и Великобританией о воздушном авиасообщении в одностороннем порядке.

Запрет на полеты британских самолетов над Россией стал ответным шагом на "недружественные решения" авиавластей Соединенного Королевства, пояснили в Росавиации, добавив, что для обсуждения вопроса полетов от России было направлено предложение провести консультации, однако утром 25 февраля пришел ответ с отказом. "Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", - заключили в Росавиации.

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