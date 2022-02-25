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25.02.2022 09:43
Рубрика: Власть

Посол России в Японии Галузин: Москва ответит на санкции Токио

Текст: Надежда Ермолаева

Россия ответит на новые санкции Японии. Об этом заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

"Мы прочитали сегодняшние объявления о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным", - заявил он.

Галузин подчеркнул, что санкции не вносят вклад в построение положительной атмосферы вокруг диалога по самому широкому спектру вопросов, включая мирный договор.

Российский дипломат воздержался от оценки того ущерба, которые японские санкции могут нанести российской экономике, ввиду того, что японская сторона не озвучила подробности нового санкционного пакета. "Но одно я могу сказать точно, что ущерб будет нанесен обеим сторонам - и той, кто санкции накладывает, и той, кто попадает под санкции", - отметил в этой связи Галузин.

Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц

Ранее о введении санкций в отношении России в связи с операцией на Украине заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он сообщил, что ограничения будут введены по трем направлениям, а именно будет осуществлено замораживание активов финансовых учреждений и ограничение экспорта ряда товаров, включая полупроводники.

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