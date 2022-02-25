Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия возобновляет с 14 марта регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В обе страны самолеты будут летать трижды в неделю. В Китай откроются маршруты "Москва - Пекин", "Москва - Гуанчжоу" и "Москва - Шанхай" - по одному рейсу на каждое направление. В Индонезию можно будет добраться только по маршруту "Москва - Денпасар". В этот город самолеты будут делать по три рейса в неделю.

В сообщении отмечается, что решение о возобновлении авиасообщения принято по итогам обсуждения и с учетом эпидемиологической обстановки.

Также с 14 марта возобновлены зарубежные авиаперелеты из международного аэропорта Череповца.

1 декабря прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Монголией и Коста-Рикой. В целом, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, авиасообщение в мире восстановилось уже наполовину от уровня 2019 года.