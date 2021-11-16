Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Россия с 1 декабря 2021 года возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Монголией и Коста-Рикой. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Бангладеш самолеты будут летать по маршруту Москва - Дакка два раза в неделю, в Монголию рейсы из Москвы в Улан-Батор полетят трижды в неделю, из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярск - по одному в неделю на каждом маршруте.

До Бразилии можно будет добраться по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро. На этом маршруте планируется два рейса в неделю. Аналогичная частота рейсов будет в Аргентину по маршруту Москва - Буэнос-Айрес и до Коста-Рики.

Также принято решение с 1 декабря увеличить число рейсов на таких направлениях, как Киргизия, Вьетнам, Италия, Казахстан и Азербайджан.

В оперштабе напомнили о рекомендации гражданам перед поездками за границу пройти вакцинацию от COVID-19.