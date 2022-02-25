Российские торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на продукты

Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в социально-значимых категориях, заверили в ассоциации.

Торговые сети-члены АКОРТ работают в штатном режиме и не испытывают трудностей с доступностью товаров на полках. Запасы ритейлеров позволяют удовлетворить любой потребительский спрос, риски возникновения перебоев в поставках или сокращения ассортимента исключены.

"Товарные запасы в розничных сетях созданы и позволят в полной мере удовлетворить потребительский спрос. В случае необходимости объем запасов будет оперативно увеличен", - подчеркнули в АКОРТ.

Ранее в Минпромторге также сообщили, что предприятия потребительского рынка в России работают в штатном режиме, основных социально значимых товаров в магазинах достаточно.