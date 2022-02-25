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25.02.2022 15:23
Рубрика: Общество

Ростуризм открыл "горячую линию" для авиапассажиров

Текст: Елена Мационг
Ростуризм запустил колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ. "Горячая линия" будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00 по номеру 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Как сообщается на сайте ведомства, сейчас в регионах России, где приостановлена работа воздушных гаваней, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных. Большая часть из них - в Крыму и в Краснодарском крае.

Им предоставлена альтернативная возможность выехать на специальных дополнительных поездах, запущенных РЖД. Информацию о них можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД +7 800 775-00-00. Билеты на поезда приобретают на сайте РЖД или в официальном приложении перевозчика, а также в кассах. Часть туроператоров организовали вывозные автобусные рейсы.

Напомним, по данным Росавиации, в связи с ситуацией вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют до 03:45 второго марта.

Ростуризм настоятельно рекомендует отложить поездки в регионы страны, в которых приостановлена работа аэропортов. Согласовать с туроператором и перенести туры на более поздние даты или поменять направление отдыха.

Ростуризм: Около 150 тысяч туристов находятся в регионах РФ, где закрыты аэропорты

Сейчас специалисты ведомства совместно с Минтрансом формируют список туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Им рекомендуют держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.

На сайте штабтуризм.рф запущена онлайн-форма для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти субъекты.

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В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Краснодарский край Краснодар ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Калмыкия Элиста ЦФО Липецкая область Липецк Отдых и туризм в России Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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