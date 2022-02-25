"Сбербанк" заявил, что продолжает работать в обычном режиме

В "Сбербанке" заявили, что продолжают работать в обычном режиме. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте кредитной организации.

В банке подчеркнули, что клиентам доступны их средства в полном объеме.

"Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении.

Обмен валюты также проводится без ограничений, отметили в банке.

Также "Сбербанк" пояснил, что внимательно изучает новые условия работы в связи с введенными санкциями.