Шефа немецкой разведки эвакуировали из Киева с помощью спецназа

Руководитель немецкой разведывательной службы БНД был в срочном порядке эвакуирован из Киева, сообщает издание Focus.

Как сообщается, глава БНД Бруно Каль несколько дней назад прибыл на Украину для оказания помощи украинским коллегам. Однако, спецоперация России застала его врасплох, и немецкому разведчику пришлось спасаться бегством. Неизвестно, где находился и что делал рыцарь плаща и кинжала, но к экстренной эвакуации немецких граждан и дипломатов, организованной МИД ФРГ, он не успел.

Чтобы спасти руководителя немецкой разведки, пришлось использовать спецназ. В сопровождении бойцов особого отдела БНД Каль смог добраться до границы с Польшей, откуда теперь он намерен выдвинуться в Берлин.