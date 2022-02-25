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Со съемочной площадки "Короны" украли драгоценности и антиквариат

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    25.02.2022, 09:40
Текст:   Кристина Верховцева

На съемочной площадке британского сериала "Корона" произошло ограбление. По информации издания The Sun, действовала банда грабителей, они похитили реквизит.

В данный момент недалеко от Донкастера проходят съемки пятого сезона шоу. Происшествие произошло прямо перед съемками сцен с Имелдой Стонтон (она играет роль королевы Елизаветы) и Джонатаном Прайсом (принц Филипп). На площадке были размещены три грузовика, в которых заперли драгоценные камни и антиквариат, в том числе и копия яйца Фаберже, купленного королевской семьей.

- Продюсеры невероятно внимательны к деталям, и каждый элемент украшений был тщательно отобран. Потерять это просто душераздирающе, - цитирует издание своего источника.

Напомним, сериал "Корона" повествует о жизни королевской семьи в период от становления на престол королевы Елизаветы до наших дней. Четвертый сезон завершился событиями 90-х годов, когда наследник престола Чарльз женился на Диане Спенсер, и у них родились сыновья. В сериале задействованы такие актеры, как Клэр Фой, Оливия Колман, Мэтт Смит, Тобиас Мензис, Ванесса Кирби, Хелена Бонэм Картер, Джиллиан Андерсон и другие. Всего на Netflix выйдет шесть сезонов.

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