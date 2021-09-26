Имелда Стонтон сообщила о дате выхода 5 сезона "Короны"

Британская актриса Имелда Стонтон, утвержденная на роль королевы Великобритании в пятом и шестом сезоне сериала Netflix "Корона" (The Crown) о перипетиях в жизни августейшей семьи со второй половины двадцатого века, обратилась к зрителям от имени всей команды проекта.

Актриса отметила, что находится на съемочной площадке. Стонтон с самоиронией рассказала о своих переживаниях - внешнее спокойствие и собранность не отражают крайнего напряжения, в котором она пребывает. Оно связано, прежде всего, с ответственностью, лежащей на ее плечах - ведь до нее образ главы королевского дома воплотили несравненная Клэр Фой и Оливия Коулман.

Далее Стонтон (в лучших традициях зловещей Долорес Амбридж из "Гарри Поттера") бодро сообщила о самой главной новости - новый сезон увидит свет в ноябре 2022 года.