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Появился первый кадр с Имелдой Стонтон в роли королевы Елизаветы II

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    31.07.2021, 15:30
Текст:   Юлия Авакова

Создатели сериала "Корона" (The Crown) о жизни британского августейшего семейства, выходящего на сервисе потокового видео Netflix, поделились первым кадром с Имелдой Стонтон, новой актрисы, получившей роль Елизаветы II в пятом и шестом сезоне сериала.

Напомним, что предшественницей Стонтон, сыгравшей Елизавету II в юные годы, была Клэр Фой, передавшая эстафету Оливии Колман. Роль супруга королевы сперва досталась Мэтту Смиту, затем Тобайасу Мензису, в заключительных сезонах визави Стонтон станет Джонатан Прайс. Принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл.

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