Появился первый кадр с Имелдой Стонтон в роли королевы Елизаветы II

Создатели сериала "Корона" (The Crown) о жизни британского августейшего семейства, выходящего на сервисе потокового видео Netflix, поделились первым кадром с Имелдой Стонтон, новой актрисы, получившей роль Елизаветы II в пятом и шестом сезоне сериала.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

Напомним, что предшественницей Стонтон, сыгравшей Елизавету II в юные годы, была Клэр Фой, передавшая эстафету Оливии Колман. Роль супруга королевы сперва досталась Мэтту Смиту, затем Тобайасу Мензису, в заключительных сезонах визави Стонтон станет Джонатан Прайс. Принцессу Маргарет сыграет Лесли Мэнвилл.