В Донецке активно продолжается мобилизация

Новости

Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса 13:50
Песков: Россия не меняет свои позиции, как бабочка 13:49
Песков объяснил отмену полетов на юге России 13:49
Песков заявил о неизбежности ответных мер на санкции Запада 13:48
Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций 13:47
Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине 13:41
Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины 13:40
Минск: "Белавиа" скорректировала расписание своих рейсов 13:37
Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием 13:35
Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда 13:35
Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию на Украине 13:23
Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны 13:22
Пушилин: Войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в течение нескольких дней 13:21
Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет 13:14
Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж 13:12
Дочь экс-президента Казахстана слагает с себя полномочия депутата 13:04
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами и ростом инфляции 12:55
В работе сервисов трех российских банков зафиксированы сбои 12:45
Матвиенко: Ответный пакет санкций готов, власти РФ знают слабые места Запада 12:44
В Ростовской области 9000 беженцев из Донбасса протестировали на COVID-19 12:38
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 12:33
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента 12:29
Пушилин: Гуманитарная помощь поступает из разных регионов России 12:26
Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен в конце апреля 12:22
Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 12:57
Рубрика: В мире

В Донецке активно продолжается мобилизация

Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Донецк)
В Донецке продолжается мобилизация. Дончане уходят на фронт массово. В обычно пустом холле гостиницы, где остановился корреспондент "РГ", сейчас царит оживление. На выходе собрались мужчины в гражданском с сумками и рюкзаками. Перед гостиницей стоит автобус.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

- Это наши сотрудники мобилизуются, - поясняет девушка-администратор на ресепшене.

В военкоматы и пункты сбора приходят все новые и новые дончане.

- Пришло время - и мы пришли, - коротко отвечают они. Лица спокойные, серьезные. Волнения нет, решение принято.

- Ситуация сильно изменилась, - объясняет житель Донецка Артем. - Раньше желающих отправиться на передовую было меньше. Многие просто не видели смысла годами сидеть в окопе в этой позиционной войне, когда не всегда можно было даже отвечать на обстрелы. Сейчас все по-другому. Началось наступление, это вдохновляет. Люди пошли на призывные пункты и еще будут приходить.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Донецк ушел на фронт

В спортзале школы, приспособленном под пункт отправки призывников и добровольцев, мужчины разных возрастов, от совсем молоденьких студентов до пенсионеров. Сидят на длинных скамейках, школьных стульях, отдыхают на матрасах вдоль стен. За внесенными из классов партами идет запись и распределение. Время военное, поэтому снимать и работать журналистам внутри здесь без специального разрешения нельзя. Но у офицера, который мог бы его дать, сейчас слишком много задач. Он круглые сутки мотается по военкоматам, и когда вернется - неизвестно.

- Лучше приезжайте позже, - советуют уставшие сотрудники военкомата. - Мы сейчас работаем до тех пор, пока идут люди. Вчера закрылись только в 23.00.

В 23.00 в Донецке начинается комендантский час.

В ополчение записываются не только жители ДНР. Приехавший в Донецк Эдуард из Сургута не может дождаться распределения на передовую. Он уже участвовал в боях за ДНР в качестве добровольца и сейчас не захотел оставаться в стороне.

- И не я один такой. Мне звонят знакомые из Сибири и с севера. Тоже хотят приехать. Я надеюсь отправиться в свое подразделение, где меня хорошо знают. Ребята сейчас на сложном участке воюют. Машину вот специально купил в Ростове за 120 тысяч. Старенькая, такую не жалко, если под обстрел попадет, - рассказывает Эдуард.

В мире экс-СССР ДНР Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Песков объяснил отмену полетов на юге России
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы
Минобороны Франции: Ни у кого в Европе и США нет желания воевать с Россией
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений