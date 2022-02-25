В Донецке активно продолжается мобилизация

В Донецке продолжается мобилизация. Дончане уходят на фронт массово. В обычно пустом холле гостиницы, где остановился корреспондент "РГ", сейчас царит оживление. На выходе собрались мужчины в гражданском с сумками и рюкзаками. Перед гостиницей стоит автобус.

- Это наши сотрудники мобилизуются, - поясняет девушка-администратор на ресепшене.

В военкоматы и пункты сбора приходят все новые и новые дончане.

- Пришло время - и мы пришли, - коротко отвечают они. Лица спокойные, серьезные. Волнения нет, решение принято.

- Ситуация сильно изменилась, - объясняет житель Донецка Артем. - Раньше желающих отправиться на передовую было меньше. Многие просто не видели смысла годами сидеть в окопе в этой позиционной войне, когда не всегда можно было даже отвечать на обстрелы. Сейчас все по-другому. Началось наступление, это вдохновляет. Люди пошли на призывные пункты и еще будут приходить.

В спортзале школы, приспособленном под пункт отправки призывников и добровольцев, мужчины разных возрастов, от совсем молоденьких студентов до пенсионеров. Сидят на длинных скамейках, школьных стульях, отдыхают на матрасах вдоль стен. За внесенными из классов партами идет запись и распределение. Время военное, поэтому снимать и работать журналистам внутри здесь без специального разрешения нельзя. Но у офицера, который мог бы его дать, сейчас слишком много задач. Он круглые сутки мотается по военкоматам, и когда вернется - неизвестно.

- Лучше приезжайте позже, - советуют уставшие сотрудники военкомата. - Мы сейчас работаем до тех пор, пока идут люди. Вчера закрылись только в 23.00.

В 23.00 в Донецке начинается комендантский час.

В ополчение записываются не только жители ДНР. Приехавший в Донецк Эдуард из Сургута не может дождаться распределения на передовую. Он уже участвовал в боях за ДНР в качестве добровольца и сейчас не захотел оставаться в стороне.

- И не я один такой. Мне звонят знакомые из Сибири и с севера. Тоже хотят приехать. Я надеюсь отправиться в свое подразделение, где меня хорошо знают. Ребята сейчас на сложном участке воюют. Машину вот специально купил в Ростове за 120 тысяч. Старенькая, такую не жалко, если под обстрел попадет, - рассказывает Эдуард.