В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил, когда смогут снять ограничения доступа к Facebook. По его словам, это произойдет, если соцсеть устранит нарушения и разблокирует аккаунты российских СМИ.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что по решению Генпрокуратуры с 25 февраля частично ограничивают в РФ доступ к социальной сети Facebook из-за цензуры российских масс-медиа.

Хинштейн пояснил, что для соцсети ограничили трафик. Речь о мерах, предпринятых по отношению к Twitter. В этом случае ведомство действуют в соответствии с законом о борьбе с интернет-цензурой. Он был принят около двух лет назад, однако применяется всего второй раз.

Для отмены ограничений Facebook, по словам Хинштейна, должен разблокировать доступ к четырем российским СМИ. Это телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру". Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети ранее проигнорировали.

Напомним, что трафик соцсети Twitter стали замедлять с марта 2021 года за отказ удалить запрещенный в РФ контент.