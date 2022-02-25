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25.02.2022 19:00
Рубрика: Культура

В Киноклубе "РГ" премьера 2-й серии "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?"

Текст: Валерий Кичин
Киноклуб "РГ" продолжает показ сериала "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", в котором известный режиссер Александр Муратов делится своими воспоминаниями о былом творческом интернационале, каким был наш кинематограф советских лет, об едином культурном пространстве, связывавшем народы огромной страны.

Вторая часть сериала посвящена Сергею Параджанову - режиссеру, драматургу и художнику, одному из основателей советского "поэтического кинематографа". Он довольно долго искал себя и свой стиль, снимал картины в духе худших традиций социалистического реализма ("Андриеш", "Первый парень", "Украинская рапсодия"), пока не вышли его "Тени забытых предков" - поэтическая сага, сражавшая новизной взгляда и остротой эстетических переживаний. Мастер прожил бурную, драматичную жизнь, у него были сложные отношения с советской властью, он числился в диссидентах и много месяцев провел в заключении, но его шедевры "Цвет граната" и "Легенда о Сурамской крепости" даже и в изуродованном виде продолжают восхищать грандиозностью авторского таланта. Что нового о Параджанове добавят воспоминания Александра Муратова - узнаете, посмотрев фильм.

Фото: из архива Александра Парфенова

Напоминаем: это премьера не только в нашем клубе. Фильм был показан только однажды в Доме кино. Сегодня и ежедневно - его первый выход к широкой публике.

Первая часть сериала, где его герой рассказывает о съемках фильма Киры Муратовой "Короткие встречи", о Владимире Высоцком, о съемках своей картины "Гонки по вертикали" с Валентином Гафтом и Андреем Мягковым, по-прежнему остается в доступе в нашем Киноклубе.

Фото: из архива Александра Парфенова
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