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25.02.2022 19:10
Рубрика: Легковые авто

В Минпромторге не исключили временных проблем с поставками автомобилей

Текст: Алексей Рыбин
В Минпромторге РФ не исключили временных логистических проблем с поставками автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Российские автопроизводители являются частью мировой автомобильной промышленности. В связи со сложившейся в мире обстановкой могут возникать логистические сложности, которые носят объективный и временный характер", - сказали в Минпромторге.

В ведомстве также добавили, что следят за ситуацией и готовы искать решение проблем совместно с автопроизводителями.

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