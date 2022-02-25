В Минпромторге не исключили временных проблем с поставками автомобилей

"Российские автопроизводители являются частью мировой автомобильной промышленности. В связи со сложившейся в мире обстановкой могут возникать логистические сложности, которые носят объективный и временный характер", - сказали в Минпромторге.

В ведомстве также добавили, что следят за ситуацией и готовы искать решение проблем совместно с автопроизводителями.