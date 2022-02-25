Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.02.2022 10:05
Рубрика: Дороги

В России выросли цены за проезд по платным трассам

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 41 (8689)
С 25 февраля выросли цены за проезд по платным участкам трасс, находящимся в доверительном управлении "Автодора". Как сообщили в пресс-службе госкомпании, индексация прошла по уровню инфляции прошлого года.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Так, стоимость проезда по платным участкам М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара увеличилась на 6,0-6,9%. В частности, проезд по 915-му километру автодороги для легковушек вырос на 145-160 рублей.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Номера без флага на автомобиле: как получить и какие преимущества дают

Проезд по М-3 "Украина" подорожал на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты (суммарно на 15-20 рублей при проезде всего участка протяженностью 70 километров). При проезде по М-11 "Нева" по участку от Солнечногорска до Твери (протяженность - 89 километров) цены выросли на 30 рублей, от Санкт-Петербурга до Твери - на 140-150 рублей, от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 170-180 рублей в зависимости от дня недели.

Стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 "Россия" до деревни Лисинцево выросла на 135 рублей. "При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5-15 рублей. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута", - подчеркнули в "Автодоре".

В компании отметили, что все пользователи могут воспользоваться программой лояльности, которая позволяет экономить с транспондером T-pass до 15% от стоимости. Рассчитать цену проезда можно на сайте компании "Автодор - Платные Дороги".

Все собранные средства направляются на содержание, ремонт и капремонт федеральных автодорог.