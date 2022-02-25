В России выросли цены за проезд по платным трассам

С 25 февраля выросли цены за проезд по платным участкам трасс, находящимся в доверительном управлении "Автодора". Как сообщили в пресс-службе госкомпании, индексация прошла по уровню инфляции прошлого года.

Так, стоимость проезда по платным участкам М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара увеличилась на 6,0-6,9%. В частности, проезд по 915-му километру автодороги для легковушек вырос на 145-160 рублей.

Проезд по М-3 "Украина" подорожал на 5-10 рублей на каждом из действующих пунктов оплаты (суммарно на 15-20 рублей при проезде всего участка протяженностью 70 километров). При проезде по М-11 "Нева" по участку от Солнечногорска до Твери (протяженность - 89 километров) цены выросли на 30 рублей, от Санкт-Петербурга до Твери - на 140-150 рублей, от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 170-180 рублей в зависимости от дня недели.

Стоимость проезда по всему платному ЦКАД от М-10 "Россия" до деревни Лисинцево выросла на 135 рублей. "При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5-15 рублей. Необходимо отметить, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута", - подчеркнули в "Автодоре".

В компании отметили, что все пользователи могут воспользоваться программой лояльности, которая позволяет экономить с транспондером T-pass до 15% от стоимости. Рассчитать цену проезда можно на сайте компании "Автодор - Платные Дороги".

Все собранные средства направляются на содержание, ремонт и капремонт федеральных автодорог.