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25.02.2022 04:34
Рубрика: Общество

В США врачи назвали лучший сухофрукт для укрепления костей

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Включение чернослива в сбалансированный рацион питания полезен не только для нормализации пищеварения, но помогает предотвратить потерю костной массы. Особенно сухофрукт полезен пожилым женщинам. К такому выводу пришли американские ученые из Пенсильвании.

"У женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Включение чернослива в рацион может помочь защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс", - пишет в научном журнале Advancesin Nutrition доцент кафедры диетологии и физиологии Конни Роджерс.

Исследователи обнаружили, что ежедневное потребление 100 граммов чернослива - десяти штук сухофруктов на протяжении года улучшало минеральную плотность костей в предплечье и нижней части позвоночника, а также уменьшает потерю костной массы. Положительный эффект также наблюдался и при регулярном употреблении чернослива в течение шести месяцев.

По мнению Конни Роджес, одна из возможных причин такого эффекта связана с тем, что чернослив положительно влияет на микрофлору кишечника, ослабляя воспаление во всем организме. В результате уменьшается оксидативный стресс, влияющий на плотность костей.

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Кстати

Американские диетологи назвали чернослив одним из лучших продуктов для перекуса. Люди, которые употребляли сухофрукт в пищу, чувствовали себя менее голодными, чем те, кто перекусывал изюмом или конфетами. Объясняется это тем, что чернослив насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Каждый чернослив содержит 3,5 грамма природных сахаров и 0,5 грамма клетчатки.

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