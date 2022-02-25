В Вильнюсе избили российского дипломата

Сотрудник российского посольства в Литве пострадал от рук участников акции в поддержку Украины, которая проходила возле здания дипмиссии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на дипломатов РФ.

"Такое происшествие имело место", - проинформировали в посольстве. Раскрыть более подробную информацию в диппредставительстве отказались, сославшись на тайну следствия.

Как сообщили в полиции, подозреваемый задержан. Больше комментировать инцидент в правоохранительных органах не стали.

Стоит отметить, что официальный Вильнюс занял агрессивную позицию в отношении России на фоне событий в Донбассе. Власти Литвы приостановили выдачу гражданам России виз всех категорий и требуют того же от других членов ЕС. В то же время Минобороны республики объявило о планах передать оружие и боеприпасы украинской стороне.