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25.02.2022 08:05
Рубрика: Видео

Видео: трейлер грузовика укатился и разнес магазин с людьми

Текст: Вадим Давыденко

Удивительное, поразительное видео сняли камеры уличного наблюдения на окраине бразильского городка Эдисон-Лобао (штат Мараньян на северо-востоке страны). Укатившийся прицеп грузовика промчался пару сотен метров по пустой дороге, не столкнувшись ни с каким транспортным средство, и разнес придорожный мебельный магазин.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Удивительна здесь, в первую очередь, безответственность шофера грузовика, у которого этот трейлер убежал. То ли прицеп не был закреплен к фаркопу машины и отцепился по пути, то ли он стоял на обочине, уже отцепленный, и был без противооткатных упоров - по ролику это невозможно понять. Так или иначе, причиной бесконтрольной поездки трейлера стал человеческий фактор.

А поразительно это видео тем, что при всей разрушительной силе удара по магазинчику никто из людей не пострадал. Стоявшие у дверей женщины успели сами отбежать на безопасное расстояние, а одна из них успела заскочить внутрь магазина и предупредить менеджеров об опасности. Ее сообразительность и самоотверженность вызывает восхищение.

Власти обещали во всем разобраться и наказать виновных, но главное - все живы.

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#видео