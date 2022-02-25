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25.02.2022 14:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель решил отпугнуть паука огнем зажигалки и едва не сжег АЗС

Текст: Вадим Давыденко

Арахнофобия - панический страх перед паукообразными, когда человек не способен адекватно оценивать потенциальную опасность и готов на что угодно, чтобы спастись даже от крохотного паучка. Именно так объяснил автомобилист из американского Детройта (штат Мичиган) свои действия на АЗС, в результате которых чуть не сгорел весь заправочный комплекс.

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По его словам, он заметил крупного паука на заднем крыле своей машины, когда бензобак был уже открыт и топливо подавалось внутрь. Он, паук, был огромный, сантиметров 5-7, а может быть и больше, объяснил мужчина.

В панике он не придумал ничего лучшего, как отогнать чудище из своих ночных кошмаров огнем. Щелкнул зажигалкой как раз там, где вверх поднимались бензиновые пары, невидимые, но легковоспламеняющиеся. Когда полыхнул огонь, в котором исчез страшный паук, к перепуганному автомобилисту вернулась способность соображать: он догадался сбегать за огнетушителем и погасить пламя.

На его счастье, за его манипуляциями с зажигалкой внимательно наблюдала оператор АЗС и она вовремя остановила подачу топлива в шланг. Благодаря ей приступ арахнофобии не уничтожил весь заправочный комплекс с кафе и магазинчиками.

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#видео