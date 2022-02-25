Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале введение Лондоном и Брюсселем санкций против Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Как написала Захарова, ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. "Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?" - добавила она.

Напомним, ранее Евросоюз и Великобритания расширили санкционные списки против России, включив в них президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.