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25.02.2022 23:11
Рубрика: Власть

Захарова: Может, Лондон себе что-нибудь отморозил?

Текст: Иван Сысоев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале введение Лондоном и Брюсселем санкций против Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Как написала Захарова, ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. "Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?" - добавила она.

Напомним, ранее Евросоюз и Великобритания расширили санкционные списки против России, включив в них президента Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова.

The Guardian: РФ обеспечила себе значительный иммунитет от западных санкций
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