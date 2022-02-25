Захарова: РФ получила от Украины ноту о разрыве дипотношений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что 24 февраля Москва получила ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипломатических отношений. По словам дипломата, данный шаг украинских властей является "логическим результатом целенаправленной русофобской политики".

Захарова отметила, что цель проводимой Россией военной спецоперации на Украине - защита жителей Донбасса, "которые на протяжении восьми лет подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", а также "привлечение марионеточного режима к ответственности за его преступления".

"Мы надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", - добавила Захарова.