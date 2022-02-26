Басурин: Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена

Эшелонированная оборона, выстроенная ВСУ в Донбассе, практически пройдена. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

"Эшелонированную оборону, которая была создана, мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения", - заявил он. Басурин также обратил внимание, что ВСУ наносят большое количество ударов по социальным объектам, что привело к тому, что многие жители ДНР остались без воды, света и тепла.

Аналогичным образом высказался глава ЛНР Леонид Пасечник. "На сегодняшний день продвижение наших войск достаточно ускорилось, практически мы взломали ту глубоко эшелонированную оборону, которую подготовил противник в течение восьми лет", - отметил он. По его словам, под контроль ЛНР перешли Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино и Станица Луганская.

Пасечник также обратил внимание, что сопротивление оказывают в основном националистические батальоны. Более того, они ведут прицельный огонь по городам Донбасса.