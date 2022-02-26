Басурин: Украинские националисты решили обстрелять города Донбасса из РСЗО

Украинские националистические формирования получили приказ обстрелять из реактивных систем залпового огня Славянск, Краматорск и Димитров. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, националисты хотят осуществить "кровавые провокации" в Донбассе, чтобы потом обвинить в них участников спецоперации, силы ДНР и ЛНР. В частности, они планируют осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня Краматорска, Славянска и Димитрова.

Как стало известно, националисты уже обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Старобельск. "По поступившей нам информации, украинские националистические батальоны целенаправленно обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Старобельск с целью обвинения ЛНР в данном преступлении", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он также обратил внимание, что националисты активно минируют не только критически важные объекты, но и жилые дома. Как предупредил Филипоненко, они ответят за совершенные преступления против человечности.