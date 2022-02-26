ЕС приостановил упрощенный порядок выдачи виз россиянам

В рамках нового санкционного пакета в отношении России Евросоюз принял решение о "частичной приостановке" соглашения с Россией об упрочненном порядке выдачи виз.

В опубликованном Брюсселем документе подчеркивается, что приостанавливается выдача виз в облегченном порядке для членов официальных делегаций, члены правительства и парламента, Конституционного суда и Верховного суда России, а также граждан, имеющих дипломатические паспорта. Кроме того, соглашение больше не действует для предпринимателей.

Решение Евросоюза всупает в силу 28 февраля.

Ранее приостановленное Брюсселем Соглашение предусматривало упрощенный порядок выдачи виз для пребывания на срок не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.