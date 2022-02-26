Как быстро и легко избавиться от ослепления фарами встречных авто

Те, кто отправляется на машине на работу очень рано и возвращаются затемно, не понаслышке знают, что такое эффект ослепления фарами встречных машин. Среди средств борьбы с таким явлением есть более и менее эффективные, а есть и совершенно гениальные.

Народный опыт давно выработал четкую схему действий на случай, если вам в глаза светят фары встречных машин. Если вы уже "ослеплены", постарайтесь плавно снизить скорость, не меняя траекторию движения, при этом включите "аварийку".

Не пытайтесь ‎"на ощупь" уходить к обочине и вообще не предпринимайте никаких резких телодвижений. Кстати, согласно исследованиям, у 95% водителей глаза справляются со скачком освещения менее чем за 5 секунд. Но у 5 % водителей на адаптацию уходит в четыре раза больше времени.

Как бы то ним было, "ослепление" лучше предвосхитить. Для этого научитесь отводить взгляд вправо и вниз при приближении встречного автомобиля с дальним светом. Так вы сохраните контроль над дорогой. Еще один рабочий народный совет - прищурить в такой момент один глаз и открыть его после разъезда.

Для водителей, которые часто путешествуют в темное время суток, одно из действенных решений - специальные антибликовые очки. Их желтые или оранжевые тонированные линзы отсекаются блики от фар и снижают опасный эффект от ослепления.

Еще одно решение из той же сферы - антибликовый козырек - устройство из двух полимерных пластин серого и желтого цветов (первый используется при ярком свете, второй - используется ночью). Такой козырек крепится фиксатором к штатному козырьку в салоне. В темное время суток такая защита приглушает яркость фар встречных автомобилей примерно на 70%, будь то ксеноновая оптика или дальний свет, а также оберегает глаза от необходимости адаптироваться при резкой смене освещения.

Не стоит забывать также о таких, казалось бы, элементарных вещах - установке новых качественных щеток стеклоочистителя и тщательной мойке "лобовухи" с обеих сторон. Последняя процедура устраняет масляные разводы и налет грязи, из-за которого свет встречных машин преломляется гораздо сильнее. Бывалые автомобилисты советуют также включать салонный свет, чтобы глаза не так резко реагировали на встречные фары или с той же целью разместить на панели потолка специальный светильник.

Наконец, чтобы исключить или минимизировать ослепление от фар машин, следующих за вами, перед ночной поездкой не забудьте включить на салонном зеркале заднего вида режим автозатемнения. Также почистите внешние зеркала любым из известных средств для очищения стекол. И, наконец, отрегулируйте зеркальные элементы, направив их немного вниз, чтобы видеть автомобили позади, чуть приподнимая голову. Не будет лишним также приглушить освещенность приборной панели. Так она будет меньше отвлекать, а ваши глаза - меньше уставать из-за перепадов освещенности.