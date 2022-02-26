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Рубрика: В мире

МИД РФ рекомендовал россиянам за рубежом зарегистрироваться в приложении ведомства

Текст: Александр Саможнев

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам за рубежом зарегистрироваться в приложении ведомства "Зарубежный помощник". Уточняется, что это в первую очередь касается россиян в тех странах, где ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с Россией.

Ранее Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, которые находятся за границей. Прежде всего это касается стран Европы, где из-за санкций ЕС могут или уже начались остановки полетов в Россию.

"В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", - отмечали также в ведомстве.

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