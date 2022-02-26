Минобороны: Нацбатальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты

О действиях украинских националистических батальонов при отступлении, а также об успехах войск ДНР и ЛНР при наступлениях сообщил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления.

Как подчеркнул генерал-майор Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине 821 объект военной инфраструктуры. По его словам, в этом списке 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, а также 24 ЗРК С-300 и "Оса" и 48 РЛС.

Конашенков уточнил, что сбито 7 самолетов, 7 вертолетов, а также 9 беспилотников украинской армии, также уничтожено 87 танков и других бронированных машин. Кроме того, ВСУ потеряли 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. ВМФ России уничтожил 8 военных катеров украинского флота.

Ночью российская армия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

Конашенков еще раз подчеркнул, что удары наносятся ведется только по военным объектам. Российская армия не наносит ущерб жилой и социальной инфраструктуре.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие вошли в украинский город Мелитополь.